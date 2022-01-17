Бишкек, 17 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В 2022 году правительство Киргизии намерено увеличить поступление налогов с 151 млрд до 250 млрд сомов (с 135,8 млрд до 224,8 млрд рублей). Об этом заявил начальник управления Министерства экономики Кубанычбек Ысабеков, передаёт «Tazabek».

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По словам чиновника, сделать это хотят за счёт улучшения администрирования, в надежде на то, что бизнес выйдет из «тени».

Также представитель экономического ведомства заверил, что никаких новых налогов или повышения налоговых ставок киргизстанские власти не планируют.

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