Челябинск, , 19:10 — REGNUM В Челябинске две студентки юридического колледжа наказаны за пошлое видео, размещённое в Тик-Токе. Об этом пишут СМИ.

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Kulandru mor

Ранее одна из местных жительниц возмутилась тем, что студентки в форме курсанток отплясывали под тюремный шансон и отпускали пошлые шутки. Руководство образовательного учреждения заинтересовалось этим фактом. Как пишет 74.ru, две участницы ролика являются несовершеннолетними.

После произошедшего девушкам предложили перевестись на специальность, которая не связана с правоохранительной деятельностью. Также обеих поставили на внутренний профилактический учёт. Сами виновницы раскаялись в содеянном и удалили ролики.