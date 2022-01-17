Курск, , 19:07 — REGNUM В Курске 17 января на проспекте Плевицкой произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

В машине находилась пациентка, которую везли на госпитализацию. Машина ехала со включенными спецсигналами. На перекрёстке легковой автомобиль не уступил дорогу, и из-за этого «скорую» занесло. Машина опрокинулась. В ДТП никто не пострадал.

Виновный в ДТП с места скрылся. Теперь очевидцев происшествия разыскивают, чтобы установить, кто находился за рулём автомобиля, спровоцировавшего ДТП.