Москва, 17 января, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Компания Meta Platforms не объяснила Роскомнадзору причин блокировки страницы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности в социальной сети Facebook. Об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Facebook

«Роскомнадзор, несмотря на выполнение в суточный срок требований о снятии ограничений с официальной страницы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, отмечает, что администрация американской социальной сети Facebook не предоставила официальные объяснения причин введения ограничений», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Источник, близкий к Роскомнадзору, также сообщил агентству, что из-за блокировки «обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что администрация Facebook ограничила доступ к официальной странице российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности, созданной МИД России, якобы за публикацию запрещённого контента.

Роскомнадзор направил письмо компании Meta Platforms, являющейся владельцем Facebook, с требованием незамедлительно снять ограничения. В письме российское ведомство указало, что действия администрации соцсети Facebook «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней» и являются «актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено».

Вскоре стало известно, что администрация Facebook сняла введённые ограничения.