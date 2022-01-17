Светлана Рыбина, 17 января 2022, 19:31 — REGNUM Заявление экс-главы Следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка о том, что президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и отправит переговорщиков в Донбасс, чтобы признать власти Донецкой и Луганской Народных Республик недоговороспособными, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 января в социальной сети Facebook.
«Разве что тыкву найти, кучера, туфельки и дальше по сценарию», — пишет Владимир Ш.
Многие пользователи пришли к выводу, что тайный план по какой-то причине был раскрыт, а значит, украинские генералы, оказывается, неспособны держат язык за своими зубами.
«Какой же это совет, если тут же этот план разболтал? Придётся теперь голову ломать над следующим невероятным сценарием для встречи с Путиным», — указывает Василий М.
Некоторые комментаторы отмечают, что данный план по обману российского лидера выглядит настолько наивным, что, судя по всему, осознав это, украинский генерал и решил его раскрыть публике.
«Размечтался. Думает, что Путин из тех, лохастых, кому можно лапшу на уши навешать? Боже мой, святая наивность!» — написала Екатерина И.
«Зеленскому надо следовать примеру Порошенко и подлавливать Путина на выходе из туалета. Хотя не думаю, что в ближайшее время найдётся общее мероприятие», — отмечает Юлия Б.
Часть людей полагает, что у российского лидера достаточно серьёзных задач, чтобы тратить время на бессмысленное общение с президентом Украины, который ничего не решает в своей собственной стране.
«Правдами и неправдами! Как бы встретиться с Путиным?! А Путину недосуг! Он с важными дядьками разговаривает, а юмористические шоу ему сейчас неинтересны!» — считает Александр Ф.
«Да что же он такой нерешительный, чего просто не приедет в Москву на встречу с Путиным? Боится. Да только и Путину это не надо! Зеленскому ничего путного в голову не приходит, только заливает голову брехнёй», — пишет Катерина К.
Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский сам по себе не способен к серьёзному обсуждению серьёзных вопросов, поэтому встреча с ним не имеет никакого смысла.
«Кто недоговороспособен, так это сам Зеленский, а не только его команда. Какие обещания давал, чтобы пролезть без мыла во власть! И чего его терпит народ? Неужели не осталось разумных людей там?» — удивляется Тамара Г.
«Сочувствую вменяемым гражданам Украины, не растерявшим историческую память, человеческое сострадание и чувство собственного достоинства. Увы, не повезло им стать объектом жестоких социально-политических экспериментов, проводимых нелюдями из Госдепа, Пентагона и Белого дома. Мало того, что нацистскую коричневую мерзость возродили и насадили, так ещё то кондитера-алкоголика во главе государства поставят, то клоуна-наркомана. И все они раз за раза позорят Украину», — указывает Андрей К.
Напомним, 16 января бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил в эфире телеканала «Наш» о том, что президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и отправит переговорщиков в Донбасс, чтобы признать власти Донецкой и Луганской Народных Республик недоговороспособными.