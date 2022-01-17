Пекин, , 19:02 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на границе Китая и Монголии, сообщает 17 января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Флаг Монголии

Сейсмические колебания произошли в 18:04 мск. Их эпицентр был расположен на 256 км северо-восточнее китайского города Хами и на 194 км юго-западнее монгольского города Алтай.

Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.

Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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