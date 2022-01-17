В Болгарии скончался известный экономист и дипломат Нансен Бехар
София, 17 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Софии в возрасте 81-го года скончался известный болгарский дипломат и экономист, директор Института социального анализа Болгарской академии наук профессор Нансен Бехар. Об этом 17 января пишет софийская газета «24 часа».
По предварительным данным, причиной его смерти стала остановка сердца. В последнее время профессор перенес несколько тяжелых заболеваний. Других деталей не сообщается. Дата и место похорон Бехара не уточняются.
Бехар знаменит своими работами в области международной экономики, которые изучают студенты в высших учебных заведениях по всему миру. В качестве руководителя проектов он принимал участие в программах ООН по природным ресурсам и этническим конфликтам, был консультантом по экономической безопасности на Балканах в Фонде Форда.
Профессор Бехар являлся депутатом Народного собрания (парламента) Болгарии 38-го созыва, председателем Комитета национальной безопасности Болгарии и постоянным членом болгарской делегации в Европарламенте.