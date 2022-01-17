София, 17 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Софии в возрасте 81-го года скончался известный болгарский дипломат и экономист, директор Института социального анализа Болгарской академии наук профессор Нансен Бехар. Об этом 17 января пишет софийская газета «24 часа».

Пабло Пикассо. Умерший. Свеча. 1901

По предварительным данным, причиной его смерти стала остановка сердца. В последнее время профессор перенес несколько тяжелых заболеваний. Других деталей не сообщается. Дата и место похорон Бехара не уточняются.

Бехар знаменит своими работами в области международной экономики, которые изучают студенты в высших учебных заведениях по всему миру. В качестве руководителя проектов он принимал участие в программах ООН по природным ресурсам и этническим конфликтам, был консультантом по экономической безопасности на Балканах в Фонде Форда.

Профессор Бехар являлся депутатом Народного собрания (парламента) Болгарии 38-го созыва, председателем Комитета национальной безопасности Болгарии и постоянным членом болгарской делегации в Европарламенте.