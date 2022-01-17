Нижний Новгород, 17 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Из-за обильных снегопадов в Нижнем Новгороде наблюдаются перебои в работе коммунальных служб. Возбуждено 386 административных производств из-за некачественной уборки и вывоза снега с улиц. Об этом 17 января сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на административно-техническую инспекцию города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

По данным издания NewsNN административных дел из-за неубранного снега в этом году на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«[Среди прочего] с 40 до 106 увеличилось количество административных производств в отношении ТСЖ и управляющих компаний. Еще 173 административных производства возбуждено в отношении дорожных организаций и хозяйствующих субъектов», — пояснили в административно-технической инспекции.