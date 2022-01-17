Бишкек, , 18:57 — REGNUM Бывший секретарь совета безопасности Киргизии Адахан Мадумаров 12 лет назад незаконно подписал протокол о фактическом признании территорией Таджикистана спорного участка на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров, передаёт «Вечерний Бишкек» сегодня, 17 января.

Адахан Мадумаров Facebook.com/ madumarovadakhan

По словам главы государства, теперь таджикские власти, ссылаясь на документ об аренде Киргизией 5 гектаров земли, прилегающей к ведущей в таджикский анклав Ворух дороге, заявляют, что могут продлить или не продлить аренду этой территории.

«Я не знаю, почему Мадумаров на это согласился, был слеп или были материальные интересы. Это предательство, которому нет прощения на веки. Совершил предательство? Пришло время ответить!», — подчеркнул президент, комментируя допрос в генеральной прокуратуре депутата Адахана Мадумарова.

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