Сибиу, Румыния, 17 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Центр крупного города Сибиу на северо-западе Румынии был полностью перекрыт полицией из-за поступившего анонимного звонка о якобы заложенной бомбе в одном из зданий, представляющих историческую ценность. Об этом 17 января информирует бухарестский телевизионный канал Digi24.

40.мвд.рф Телефонный терроризм

Детали инцидента не разглашаются. Сообщается об эвакуации нескольких сотен человек и блокировании всех подъездов в прилегающих районах.

«Инспекция полиции округа Сибиу в срочном порядке направила на указанное место специализированных бригад, чтобы обеспечить безопасность района, оценить риски и принять необходимые меры, — заявила представитель местных правоохранительных органов Лучиана Лазэр. — Работают взрывотехники и кинологи».

Напомним, за последний месяц в Румынии резко возросло количество ложных сообщений о «заминированных» объектах. За это ранее нетипичное для криминальной практики страны преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.