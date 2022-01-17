Барселона, Испания, 17 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. 28-летний французский центральный защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Умтити в ближайшее время перенесет операцию из-за перелома плюсневой кости. Травма, как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовыми», была получена на тренировке.

Самюэль Умтити

Сроки восстановления Умтити будут опубликованы после завершения операции. В последний раз Умтити получал травму средней и более высокой тяжести в июле 2020 года. Тогда у футболиста была диагностировано повреждение колена, из-за которого защитник пропустил полгода.

Ранее сообщалось, что Самуэль Умтити переподписал контракт с «Барселоной» до лета 2026 года и пошел на понижение заработной платы, чтобы клуб смог зарегистрировать Феррана Торреса.

В текущем сезоне Умтити принял участие лишь в одной встрече с «Осасуной» (2:2), в которых получил желтую карточку.