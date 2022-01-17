Стокгольм, 17 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Неопознанные беспилотники замечены в небе над тремя атомными электростанциями (АЭС) Швеции, сообщает 17 января Служба государственной безопасности страны (СЕПО, Säpo, Säkerhetspolisen).

Стокгольм. Швеция

По данным правоохранительных органов Швеции, беспилотники неизвестной принадлежности были замечены несколько дней назад над АЭС «Форсмарк» недалеко от Стокгольма, над АЭС «Оскарсхамн» на юго-востоке страны, а также возле АЭС «Рингхальс» на западном побережье Швеции.

Отмечено, что летательные аппараты были достаточно крупными, так как успешно выдерживали порывы ветра. Шведские силовики не смогли отследить эти летательные аппараты, подозреваемых в причастности к их полётам над АЭС у полиции до сих пор нет.

Информация уточняется.