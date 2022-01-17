Бишкек, , 18:54 — REGNUM Промышленные предприятия Киргизии в 2021 году произвели продукцию на сумму свыше 357 млрд сомов (321 млрд рублей), что на 9% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает национальный статистический комитет республики.

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Произошло это благодаря увеличению объемов производства очищенных нефтепродуктов — на 67%, резиновых и пластмассовых изделий — на 29,5%, деревянных и бумажных изделий — на 26,2%, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 13,3%, основных металлов и готовых металлических изделий — на 3%, и добычи полезных ископаемых — на 21,2%.

Отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 4,8%, а также в сельском хозяйстве — на 5%. В то же время в сфере торговли, напротив, отмечался рост объемов на 10,5%.

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