Сыктывкар, , 18:52 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба произвел два кадровых назначения после роспуска правительства.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба главы, с 18 января 2022 года исполнение обязанностей министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми возложено на Ольгу Бабину, заместителя министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Исполнение обязанностей министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми возложено на Андрея Якимова, первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Коми отправлено в отставку сегодня, 17 января. Новому составу правительства предстоит вывести экономику из кризиса.