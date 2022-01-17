Бишкек, 17 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — ноябре 2021 года составил около $6,3 млрд (477,3 млрд рублей), что на 21,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

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Отмечается, что экспорт киргизской продукции уменьшился на 20,1%, а импорт зарубежных товаров, напротив, увеличились на 43,9%.

За десять месяцев минувшего года Киргизия наторговала другими участниками Евразийского экономического союза на $2,9 млрд (более 219,7 млрд рублей). При этом товарооборот со странами-членами ЕАЭС возрос на 31,4%. Экспортные поставки увеличились на 30,4%, а импортные поступления — на 31,7%.

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией — на её долю пришлось 65,5% от общего объема товарооборота республики в рамках ЕАЭС, а также с Казахстаном — на его долю приходится 32%.