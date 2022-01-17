Яунде, , 18:52 — REGNUM 17 января в Олембе (Камерун) на стадионе «Олембе» национальная сборной Камеруна по футболу в матче третьего тура группы A Кубка Африканских Наций сыграет со сборной Кабо-Верде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Кубок Африканских Наций Arabia.as.com

Стартовые составы команд:

Кабо-Верде: Возинья, Диней, Стопира, Лопес, Патрик, Семеду, Альваренга, Тавареш, Сантуш, Фортес, Семедо.

Камерун: Онана, Мукуди, Нгади-Нгаджи, Фэ, Толо, Нгамалё, Замбо-Ангисса, Токо-Экамби, Гуэ, Кунде, Абубакар.

На данный момент сборная Камеруна с двумя победами и шестью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы A. Сборная Кабо-Верде, набрав три очка, располагается двумя строчками ниже.