Варна, Болгария, 17 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В клиниках, больницах и фельдшерских пунктах болгарского города Варна (северо-восток страны) с 18 января временно прекращаются все плановые операции. Об этом сообщает БТА.

Minzdravkk.ru Операция

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Согласно официальной информации, это связано с резким ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Предполагается, что основные силы медперсонала этих заведений сосредоточат свою деятельность на лечении граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме того, большинство больничных палат будут переданы по блоки для пациентов с тяжелой формой указанного заболевания.

Как отмечают представители Варненской областной администрации, исключения в новых карантинных правилах предусмотрены для хирургической деятельности, связанной с трансплантацией органов и тканей, а также диагностикой и лечением онкологических заболеваний и вспомогательной репродуктивной помощью. Посещения больниц разрешены только для родственников больных в терминальной стадии.