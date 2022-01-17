Бишкек, , 18:51 — REGNUM Киргизстанская епархия Русской православной церкви приняла решение не проводить крещенские купания, которые должны были состояться 19 января. Об этом сообщили в официальном представительстве РПЦ в республике.

Крест у проруби Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Отказ от традиционного православного обряда в епархии объяснили резким ростом заболеваемости COVID-19 среди киргизстанцев, а также тем, что в стране выявили особо заразный штамм коронавируса «Омикрон».

Тем не менее, как отмечают в представительстве Русской православной церкви, праздничные службы в день Крещения Господня в Киргизии будут проходить в обычном режиме и с соблюдением всех санитарных норм.