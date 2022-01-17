Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Капитальный ремонт в 2022 году проведут в 1999 многоквартирных домах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

В этом году капитальный ремонт коснется очередных жилых домов. На ремонтные работы направят 19,8 млрд рублей, при этом 3 млрд выделят из бюджета Петербурга.

«При осенней корректировке бюджета мы приняли решение дофинансировать Фонд капитального ремонта на 3 млрд рублей. Это позволило сохранить размер взноса на капремонт для горожан на уровне прошлого года. При таком объеме финансирования мы сможем выполнить все запланированные работы с должным качеством и с применением современных материалов и энергоэффективных технологий», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В рамках капитального ремонта жилые дома будут оборудованы системами погодного регулирования для тепловых пунктов. В подъездах установят освещение с датчиками движения для экономии электроэнергии.

Всего в 2022 году планируют провести 2,5 тысяч работ. Среди них замена лифта (1503), ремонт крыш (439) и фасадов (211). Большая часть коснётся замены инженерных систем домов (1318).