Бухарест, 17 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Исполнительный директор Института расследований тоталитаризма Румынии (полное название — Институт расследований преступлений тоталитарного режима и памяти румынского изгнания) Александра Тоадер объявила о своей добровольной отставке. Об этом 17 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Мао Цзэдун с Президентом Румынии Николае Чаушеску в 1971 году

По словам Тоадер, пойти на этот шаг ее вынудили невыносимые условия работы, давление со стороны отдельных государственных учреждений и вмешательством в ее личную жизнь.

Тоадер «Я подвергаюсь сильнейшему прессингу, и чувствую, что не больше могу выполнять функции чиновника».

Предполагается, что Тоадер сложит с себя полномочия сразу же после того, как премьер-министр страны Николае Чукэ назначит на занимаемый ею пост нового функционера.

Напомним, Институт расследований тоталитаризма занимается проблемами люстрации чиновников, сотрудничавших с системой бывшего главы Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску, а также обнародованием данных бывших органов госбезопасности СРР «Секуритате».

Ранее структура была вовлечена в ряд громких скандалов, связанных с разглашением секретной информации.