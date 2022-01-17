Москва, 17 января, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии в РФ Паван Капур обменялись мнениями по промежуточным итогам консультаций России с США и членами блока НАТО, сообщает 17 января пресс-служба МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров во время визита в Индию

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями и оценками по итогам проведенных на прошлой неделе мероприятий в Женеве, Брюсселе и Вене относительно гарантий безопасности Российской Федерации», — указано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, стороны рассмотрели «некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США 10 января в Женеве провели консультации по вопросам стратегической стабильности и гарантиям безопасности. Затем прошло заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В ходе дискуссий обсуждались предложения в сфере безопасности, которые Россия предъявила США и НАТО в конце 2021 года, потребовав юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.