Вологда, 17 января, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поставил «неуд» чиновникам, ответственным за уборку снега.

Снегопад

«По итогам прошедшей недели оцениваю работу дорожного и энергетического блоков Правительства области, а также соответствующих органов власти на местах как неудовлетворительную. Жалобы жителей на некачественную уборку снега и продолжающиеся случаи отключения электроэнергии буквально захлестнули социальные сети. Я вижу это на своих страницах, получаю информацию через ЦУР и Ситуационный центр», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что на все обращения, поступающие через ЦУР, телефоны горячих линий и другие каналы связи должна быть дана немедленная реакция: ответы департаментов и местных администраций, выезды на территории, круглосуточный пристальный личный контроль за всеми этапами вплоть до окончательного решения вопроса.

«При отсутствии должной реакции со стороны руководителей органов власти готов отправлять в отставку тех, кто не выполняют свои должностные обязанности, а также привлекать к ответственности подрядчиков, которые не желают выполнять свои контрактные обязательства», — написал Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные с улиц Вологды вывезли около 10 тысяч кубометров снега.