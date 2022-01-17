Киев, 17 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Арестовать бывшего украинского президента Петра Порошенко просит прокурор в суде 17 января, сообщает Страна.ua. Арест предусматривает сдачу паспорта и ношение электронного браслета.

Фсин.рф Электронный браслет

В качестве альтернативы обвинение предлагает вариант внесения обвиняемым в госизмене залога в размере миллиард гривен, или $35,7 млн.

Напомним, Порошенко ранее ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривалось Шевченковским судом Киева, а не Печёрским. Однако Апелляционный суд Киева отказал фигуранту дела.