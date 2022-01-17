Ханты-Мансийск, , 18:34 — REGNUM На Ямале директор фонда помощи животных попался на растрате бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

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В октябре 2021 года в ОМВД России по Пуровскому району поступило заявление о неправомерном расходовании бюджетных денег руководителем одного из фондов помощи животным.

Предварительно установлено, что в феврале 2021 года с данным фондом было заключено соглашение о предоставлении из бюджета субсидий на содержание приюта для животных. Руководитель фонда в сентябре перевёл на свой банковский счет более одного миллиона казённых рублей, которые являются целевыми.

В отношении директора фонда помощи животным возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»). Подозреваемый свою вину признал. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.