17 января 2022 | Время чтения 4 мин

Все пошло не по плану Запада — вмешательство сил ОДКБ развязало руки верным Токаеву силовикам и сопротивление было подавлено в считаные дни. Потому что России нужен прежде всего стабильный Казахстан, а современному Западу нужен только хаос.

Никита Третьяков, , 19:29 — REGNUM События первых дней нового года в Казахстане потрясли многих. Однако совсем не всех. От Москвы до Токио, от Кейптауна до Осло все, кто хоть сколько-то интересуется политикой и обществом, знают, что чем крепче в конкретном обществе коктейль из нищеты, коррупции, элитной грызни, наркотрафика, преступности, кумовства и распрей, тем ярче вспыхнет огонь гражданского конфликта того или иного рода. Но вспыхнет он обязательно, это дело всего лишь времени.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, весь заинтересованный мир разделился на тех, кто был удивлен и потрясён происходящим, тех, кто ожидал какого-то всполоха, и тех, кто непосредственно принимал участие и знал, что и когда будет происходить.

Оставим за скобками народные волнения и борьбу элитных кланов в Казахстане — нет сомнений, что волнения стали поводом для обострения этой борьбы, а также для активизации всех без исключения подпольных группировок и сетей влияния: террористических, шпионских, криминальных, экстремистских и прочих. Подробности событий этих нескольких дней наверняка будут «всплывать» в час по чайной ложке еще не одно десятилетие, как до сих пор «всплывают» все новые и новые факты о ГКЧП.

Протестующие на центральной площади Актюбинска 4 января 2022 года (сс) Esetok

Интересны роль и позиция Запада по отношению к кризису в Казахстане и к его разрешению. Именно понимание планов и надежд Вашингтона и Лондона в отношении нашего южного соседа таит в себе ключ к разгадке их устремлений в обращении и со всеми другими постсоветскими государствами.

Во время активной фазы протестов и последовавших за ними бунтов, грабежей и терактов Лондон и Вашингтон молчали. Молчали и «свободные» западные СМИ. Первые официальные заявления и новостные сюжеты начались появляться американским днем 5 января и европейским утром 6 января, когда войска ОДКБ уже распределялись по территории Казахстана для защиты стратегических объектов, а в городах шла активная фаза антитеррористической операции.

Официальные заявления Вашингтона и Лондона изобиловали интереснейшими формулировками, достойными лучших древнегреческих софистов. Они призывали к уважению суверенитета и конституционных учреждений Казахстана и тут же требовали немедленно восстановить доступ в интернет и не применять силу против террористов, а решать все «на уровне диалога между властями и гражданским обществом». Таким образом, Белый дом и Даунинг-стрит лили воду на обе мельницы и устранялись от ситуации, в то время как подконтрольные им СМИ смело и беспардонно крутили на своих телеканалах и сайтах ролики и материалы о том, как «народ вышел протестовать из-за газа и его начали жестко подавлять, а Россия ввела войска». В большинстве материалов — ни слова о захватах и поджогах государственных учреждений, ни слова о насилии и мародерстве, ни слова об официальном запросе к ОДКБ от главы Казахстана. Венцом реакции Запада на события в Казахстане стали два кратких заявления госсекретаря США Блинкена: он потребовал у Казахстана объяснений по поводу запроса в ОДКБ, а также призвал отказаться от стрельбы на поражение… прямо в разгар ожесточенных боев на улицах Алма-Аты.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Не будем даже принимать во внимание предположение, что США и Великобритании потребовалось 3−4 дня, чтобы отреагировать, потому что они всё это время разбирались в ситуации. Существуют специальные службы, у них есть и агентура, и аналитики, имеются и технические средства сбора информации, и ситуационные центры, предназначенные именно для того, чтобы разбираться в таких сложных ситуациях, даже если они наступают совсем неожиданно.

Предположим, напротив, что западные спецслужбы были в числе тех, кто знал, что в Казахстане кризис. Готовили ли они его, спровоцировали ли они начало протестов, участвовали ли они в процессе — на все эти вопросы найдут точные ответы историки. А вот какую судьбу готовили для Казахстана, можно понять уже сейчас.

Почему надо молчать, когда царит хаос и начинается гражданское противостояние, и пытаться защитить террористов именно тогда, когда ситуация только-только начала стабилизироваться? Почему не была проявлена конкретная жесткая позиция на стороне восставших в первый же день, как это было на Украине и в Белоруссии? Ответ прост: потому что ждали, кто будет побеждать, и готовились «топить» именно побеждающую сторону.

Западу не нужен стабильный Казахстан — страна, богатая ископаемыми энергоресурсами, естественный союзник России и Китая, обладающая сильной армией и стабильным курсом на развитие государственности. Куда приятнее Вашингтону и Лондону было бы увидеть на территории Казахстана новую Сирию образца 2011 года — раздираемую гражданским противостоянием страну, не способную защитить ни свои границы, ни свои ресурсы, страну, в которую кто угодно может вторгнуться, кто угодно может добывать и сбывать на черном рынке газ и уран, страну, которая на много лет стала бы источником головной боли для Москвы и Пекина.

К счастью, все пошло не по плану Запада — вмешательство сил ОДКБ развязало руки верным Токаеву силовикам, и сопротивление было подавлено в считанные дни. Потому что России нужен прежде всего стабильный Казахстан, а современному Западу нужен только хаос.