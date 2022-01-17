17 января 2022 | Время чтения 2 мин

Константин Черепанов, , 19:29 — REGNUM Американские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе за неделю и ниже с начала года на фоне ужесточения политики ФРС и распространения «Омикрона» в США. Учитывая меньшую опасность «Омикрона», в Европе уже оглашают предложения по переводу коронавируса в состояние эндемии. Цены на энергоносители показали значительный рост с начала года на фоне продолжения сокращения запасов нефти и газа.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Омикрон» сильно распространился в США, а среднее количество новых случаев достигло 800 тыс. в день, что в 3,5 раза больше предыдущего пика. При этом количество госпитализаций и количество пациентов в больнице пока выросло только на 20−25% от предыдущего пика, но текущая неделя (17−23 января), вероятно, будет ключевой для этих показателей из-за их 1−2-недельного лага от количества заражений. Отдельно отметим, что госпитализация среди пожилых, где наибольшее количество вакцинированных, выросла всего лишь на 7% от пика. По всей видимости, пик «Омикрона» уже пройден в Нью-Йорке (и городе, и штате), Флориде и Иллинойсе. В Калифорнии и Техасе заболеваемость ещё растёт, причём в Калифорнии заболеваемость дошла до пика штатов Нью-Йорк и Флорида.

Тестирование на коронавирус в США (сс) Maryland GovPics

Большое количество заражений чревато ухудшением ситуации с цепочками поставок, так как необходимость нахождения на карантине работников увеличивает их дефицит. Недавно Центр по контролю заболеваний США уменьшил срок нахождения на карантине до пятидней с десяти дней, если симптомов нет, что позволит немного уменьшить дефицит рабочей силы.

При этом, согласно статистике с рынка труда, первичные заявки по безработице никак не хотят падать ниже ровня 200 тыс., показав 230 тыс., вероятно, из-за «Омикрона». В то время как вторичные заявки по безработице показывают устойчивое снижение почти на 0,2 млн за неделю, до 1,6 млн.

Уровень безработицы в США Бюро статистики труда США

Стабильно высокая инфляция на уровне 7% в США толкнула ФРС к ужесточению политики, и теперь ожидается 4−5 повышений ставки в 2022 году помимо более быстрого сворачивания QE. Запасы нефти в США почти непрерывно падают, что толкает цены вверх. Но текущее падение связано с сезонным факторов, и запасы находятся всего лишь на 8% ниже уровня пятилетней средней. Добыча в США медленно увеличивается, но также на 7−8% ниже допандемийной, что частично и обуславливает дефицит энергоносителей.

Доходность 10-летних трежерис выросла на 2 б.п., до 1,78% за неделю и на 27 б.п. с начала 2022 года на фоне ужесточения монетарной политики ФРС в 2022 году. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей (10−16 января) и этой неделе в объёме $39 млрд не оказали давления на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 4 б.п., до 2,85% за неделю и на 29 б.п. с начала года, спрэд расширился до уровня 1,06%.

На этой неделе среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы PMI, розничные продажи и рост ВВП в Китае, а также инфляция в ЕС. В центре внимания будут данные по распространению и патогенности штамма «Омикрон», а также новости по ужесточению ограничительных мер на фоне роста количества случаев заражения. Начался сезон отчётностей. В фокусе, как всегда, борьба бенефициаров и жертв пандемии, особенно в свете распространения «Омикрона».