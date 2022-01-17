Кабул, 17 января, 2022, 18:27 — ИА Регнум. На северо-западе Афганистана продолжают подсчитывать погибших и пострадавших от землетрясения, произошедшего 17 января, сообщает информагентство Синьхуа.

Smchealth.org Землетрясение

Уточняется, что на данный момент установлена гибель 12 человек, пострадавшие исчисляются десятками.

Многие дома и строения повреждены.

Местные власти заявляют, что список погибших может вырасти.

Напомним, 17 января Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,6 на северо-западе Афганистана. Эпицентр подземных толчков находился в 154 км к северо-востоку от города Герат, население которого насчитывает около 272 тыс. человек.