София, 17 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В столице Болгарии с 10 февраля вводятся дополнительные ограничения скорости для автомобильного транспорта. Об этом 17 января сообщило БТВ.

Скорость

По данным софийского муниципалитета, на центральных улицах города, а также прилегающих к ним районах максимально разрешенная скорость составит не более 30 километров в час.

Как утверждают в мэрии Софии, нововведение позволит в значительной степени снизить аварийность на городских дорогах и повысит дисциплинированность водителей.

Ранее столичные власти объявили о проведении в городе акции «Года безопасности дорожного движения». Она призвана свести к минимуму число ДТП и решить проблему загруженности главных софийских дорог.