Лондон, , 18:24 — REGNUM Британский певец Робби Уильямс заявил, что его пытался убить киллер, когда он был на пике своей карьеры. Об этом 17 января сообщил портал NME.

Робби Уильямс Drew de F Fawkes

Сольный исполнитель, который начал свою карьеру с участия в поп-группе Take That, заявил, что на него был заключен контракт, согласно которому его хотели убить при помощи киллера. «Я никогда, никогда этого не говорил, но на меня был заключен контракт, чтобы убить меня», — рассказывает Уильямс. «Я никогда раньше не говорил этого публично. Это то невидимое, что происходит, когда ты становишься знаменитым».

«В какой-то момент моей жизни я был смехотворно знаменит, знаменит в стиле Майкла Джексона», — добавил он. «Я стал знаменитым, когда мне было 17 лет, играл в бойз-бэнде. Когда мне было 16, бойз-бэнд взлетел», — сказал Уильямс. «Когда мне был 21 год, я ушел, а потом начал сольную карьеру, продал 80 миллионов альбомов, установил рекорд по количеству проданных за день билетов на тур и бла-бла-бла».

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