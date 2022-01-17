Монтевидео, , 18:45 — REGNUM Сотрудники Уругвайской сети первичной медико-санитарной помощи начали 17 января 24-часовую забастовку, требуя безопасности при работе в криминальных районах страны. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Уругвая Alex Proimos

Протест является следствием нападения 15 января преступников на автомобиль с медсестрой, которая направлялась к пациенту для проведения теста на коронавирус. Пострадавших ограбили, а водитель получил ранение в грудь.

Президент профсоюзной федерации медицинских работников Мартин Пейра потребовал срочной встречи с министром внутренних дел Луисом Альберто Хебером, но не получил ответа. Уругвайский медицинский союз заявил о «практически ежедневных нападениях в медицинских пунктах и при оказании внебольничной помощи» и потребовал от правительства решительных действий. В особенной опасности находятся медики на вызовах в «красные зоны столицы», где они, не имея защиты, регулярно подвергаются грабежам.

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