Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в ходе предварительного слушания по уголовному делу об убийстве в отношении фотомодели Лилии Судаковой изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий. Об этом 17 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что следствие завершило расследование уголовного дела уроженки Подмосковья Лилии Судаковой, которая во время семейного конфликта на съемной квартире в центре Петербурга ударила ножом своего супруга, нанеся ему смертельное ранение. Следствие квалифицировало это деяние как убийство и передало дело в суд, а обвиняемая просит рассмотреть его с участием присяжных.

Судом было установлено, что материалы уголовного дела с обвинительным заключением поступили в суд, обвиняемая содержалась под стражей и под домашним арестом длительный срок, нарушений условий содержания Судакова не допускала. Обвиняемая имеет возможность жить как по месту регистрации, так и на территории Петербурга, имеет возможность трудоустроиться, сведений о наличии у Судаковой намерений скрываться, продолжить заниматься преступной деятельностью суду не представлено.

«Судаковой запрещено: общаться со свидетелями, потерпевшими по данном делу, за исключением адвокатов; отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы», — подытожили в ОПС.