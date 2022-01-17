Таллин, 17 января, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Эстония преподносит себя на международной арене как страну развитой IT-сферы, но сама не в состоянии достойно подготовить профильных специалистов в собственных вузах. Об этом IT-предпринимали и руководство вузов Эстонии сообщили национальному гостелерадиовещанию ERR.

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Глава Института инфотехнологий Тартуского университета Яак Вило считает, что интерес к обучению в области информационных и коммуникационных технологий в Эстонии высок. Так, если за 10 лет число студентов в стране сократилось на треть, на столько же выросло число обучающихся инфотехнологиям студентов. Однако все острее встает проблема нехватка квалифицированных педагогов, которых переманивают частный сектор и высокие зарплаты в IT-сфере.

По словам Вило, зарплата преподавателя составляет 1 200 евро, тогда как в IT-секторе заработные платы превышают 3 000 евро: «Ежегодное финансирование в размере 2000 евро на студента — это мало».

К тому же проблемой преподавания является и то, что в Эстонии, по сравнению с другими стнанами, продвигающими IT-профессии, недостаточно развита сама IT-наука. «С ростом числа студентов должен увеличиваться и штат преподавателей, то есть следует увеличивать объемы докторантуры. В целом также нужно, чтобы в Эстонии были не только ИТ-предприятия, но и ИТ-наука», — пояснил Вило.

Член правления Союза инфотехнологических предприятий, глава Playtech Иво Ласн подтвердил, что финансирование обучения таких профессий не поспевает за потребностями вузов: «Университетам попросту не хватает людей и средств, чтобы довести обучение до конца. Например, студенту нужно писать диплом, а руководитель не может его взять, потому что уже завален выпускными работами».

Он признал, что пока ситуацию спасает то, что среди IT-преподавателей много иностранцев-специалистов, получивших за рубежом и хорошее образование, и опыт работы. Кроме того, беспокоит эстонских предпринимателей и то, что 75% всех, кто доводит обучение до конца и переходит в докторантуру — иностранцы, то есть те, кто, скорее всего, не останется на работу в Эстонии.

Известно, что учеба или преподавание в эстонских вузах рассматриваются многими иностранцами как возможность для получения ВНЖ и разрешения на работу в более развитых странах Евросоюза.