Богота, , 18:28 — REGNUM Министр горнодобывающей промышленности Колумбии Диего Мес заявил о необходимости увеличения процента этанола и биотоплива в бензине и дизеле для борьбы с ростом цен. Об этом сообщает 17 января новостное агентство El Colombiano.

Биотопливо

Предложение Меса привело к конфликту между участниками нефтеперерабатывающего, автомобильного секторов и профсоюзов. Национальная федерация дистрибьютеров топлива и энергии заявила, что сперва необходимо оценить влияние топлива с содержанием биотоплива выше 12% на двигатели транспортных средств.

«Инициатива находится на стадии обсуждения. Мера принесет экономическую выгоду и поможет справиться с увеличением спроса на топливо, который испытывает страна. Риска повреждения двигателей я не вижу», — прокомментировал министр.

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