17 января 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 18:31 — REGNUM Прочитал в ИА REGNUM статью «Неужели так и не отстали от детей?» — сети о вакцинации детей от COVID-19. Решил выяснить, как обстоит дело с вакцинированием детей в других странах, например, в близкой мне по изучению Японии.

Диего Ривера. Вакцинация (фрагмент). 1932

Как сообщает ведущее информационное агентство Японии «Киодо ньюс», прививки от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет могут начать делать в Японии в феврале, но многие родители и опекуны все еще спорят о том, следует ли прививать маленьких детей из-за опасений по поводу воздействия на их здоровье. При этом отмечается, что, в отличие от некоторых других стран, в Японии не было зарегистрировано случаев смерти от COVID-19 среди детей этой возрастной группы, и у маленьких детей редко развиваются тяжелые симптомы, вызванные коронавирусом.

Для сравнения приводится опыт США, где вакцинация детей этой возрастной группы уже началась. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют вакцинировать детей, «потому что COVID-19 может вызвать у них тяжелое заболевание, госпитализацию, а в некоторых случаях осложнения, вызванные инфекцией, могут привести к летальному исходу».

Часть родителей в Японии настороженно относятся к возможным побочным эффектам и опасаются потенциального долгосрочного воздействия вакцин на здоровье; тщательная и целеустремленная поддержка со стороны властей и экспертов в области здравоохранения рассматривается как ключ к продвижению вакцинации детского населения. Среди побочных эффектов после вакцинации называют усталость, лихорадку и тошноту.

Вакцинация PATH global health

Органы здравоохранения во всем мире, в том числе министерство здравоохранения Японии, отрицают долгосрочные последствия для здоровья, такие как фертильность и другие проблемы с репродуктивной функцией. Отвечая на опасения, министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии утверждает, что вакцина не может изменить ДНК человека, поскольку мРНК выполняет свою работу за пределами ядра их клеток, где хранится ДНК.

«Женщина в возрасте 30 лет из Токио говорит, что не решалась сделать прививку своей дочери, воспитаннице детского сада, опасаясь побочных эффектов, потому что женщина почувствовала боль в груди после того, как ей сделали первую прививку. Но недавно она почувствовала изменение общественного мнения в отношении вакцинации детей после появления штамма Омикрон, считающегося крайне заразным», — рассказывает «Киодо ньюс». При этом женщина опасается общественного мнения, роль которого в Японии для индивидуума весьма велика. Женщина признается: «Если инфекция распространится, давление сверстников по поводу вакцинации детей усилится. Я боюсь, что меня могут раскритиковать, если я буду колебаться».

По данным министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, с июня 2020 года по конец ноября 2021 года коронавирусом в Японии заразились в общей сложности 87 800 дошкольников, учащихся общеобразовательных школ и старшеклассников, но при этом почти не было серьезных случаев. Но и в министерстве здравоохранения нет единого мнения о необходимости поголовной вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет: одни настаивают на том, чтобы права на вакцинацию были обеспечены, в то время как другие не решаются активно продвигать вакцинацию маленьких японцев.

Весьма странны и сомнительны, на наш взгляд, опросы в Японии самих детей, хотят они вакцинироваться или нет. Как можно ориентироваться на ответы детей, не понимающих, что это за вакцина и каковы могут быть последствия прививки? Тем не менее «Киодо ньюс» публикует данные таких «исследований». По результатам опроса, проведенного Национальным центром детского здоровья и развития, «55 процентов опрошенных учеников начальной школы заявили, что хотели бы получить прививки, а 38 процентов заявили, что не хотят». Заметим, что начальную школу в Японии дети начинают посещать с 6 лет.

Видимо, понимая, несуразность таких «опросов» детей, агентство публикует слова 30-летнего мужчины из Киото: «Я хотел бы уважать собственный выбор моего ребенка после того, как я дам ему информацию, в том числе о рисках, но мне также интересно (важно — ?), насколько он может ее понять». Речь идет о сыне, который еще только собирается поступать в начальную школу.

В немалом затруднении и замешательстве оказались и японские учителя школ, которые начали задаваться вопросом, как они должны реагировать, когда ученики спрашивают их о прививках, хотя массовые прививки в школах проводиться не будут и после того, как правительство одобрит вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. «Я надеюсь, что правительство раскроет достаточно информации, чтобы все учащиеся и их семьи могли понять ситуацию и сделать удовлетворительный (?! — А.К.) выбор», — сказала Харуми Окада, директор городской начальной школы в Осаке.

Эрнест Бор. Вакцинация

«Критики и эксперты говорят, что важно не допустить, чтобы дети и родители испытывали стигматизацию из-за того, что им делают или не делают прививку», — предупреждает «Киодо ньюс».

Речь идет о социальной стигматизации. Стигматиза́ция (от греч. στíγμα — «ярлык, клеймо») — клеймение, нанесение стигмы. В отличие от слова клеймение, слово стигматизация может обозначать навешивание социальных ярлыков. В этом смысле стигматизация — увязывание какого-либо качества (как правило, отрицательного) с отдельным человеком или множеством людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана. В данном случае, видимо, речь идет о дискриминации, облыжном обвинении или диффамации в адрес тех, кто по той или иной причине воздерживается от вакцинации.