Москва, , 18:40 — REGNUM Любому терпению приходит конец, закончилось оно и у немцев — в отношении украинских дипломатов. Об этом 17 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

«Для любой ситуации и для любой страны есть предел терпению», — заявил эксперт.

Когда накапливается критическая масса недовольства, то, «условно говоря, пузырь лопается». В случае с требованиями поставок вооружений из Германии на Украину произошло то же самое, пояснил политолог.

Борисов считает, что «не только дурачок Мельник (посол Украины в Германии Андрей Мельник — ИА REGNUM) потребовал от немцев начать поставки вооружений, да еще и начал угрожать в случае отказа какими-то санкциями, но и Кулеба (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — ИА REGNUM) внес свои пять копеек».

По мнению политолога, Кулеба прекрасно знал, что вопрос о поставках вооружений в любые горячие точки был одним из серьезных пунктов, закрепленных в коалиционном трехпартийном соглашении нового правительства ФРГ. Несмотря на это, он беспардонно заявил, что «ради Украины эти соглашения можно было бы и пересмотреть».

Для сравнения — это примерно та же ситуация, когда во время скандала с Литвиненко англичане потребовали от Путина пересмотреть Конституцию РФ и отменить пункт о невозможности выдачи своих граждан в третьи страны, сравнил эксперт.

«Тогда Лондон добивался выдачи Ковтуна и Лугового. Владимир Путин, помнится, отреагировал резко. Поэтому не стоит удивляться, что и немцы в схожей ситуации просто обалдели от подобной наглости Киева» — подытожил Борисов.

Напомним, что немцы резко отреагировали на требование посла Украины в Германии Андрея Мельника предоставить ВСУ вооружения и амуницию.