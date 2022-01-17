Рига, 17 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Латвийское предприятие We build parks участвует в возведении объекта Зимних Олимпийских игр в Пекине — трассы для сноубордистов. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на руководителя предприятия Яниса Янсона и работников предприятия.

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Отмечается, что латыши уже выполняли такую работу четыре года назад — в олимпийском Пхенчхане 2018 года.

По словам Янсона, вся работа и жизнь строителей олимпийских объектов находятся под строгим контролем местных властей и вирусологов. Так, уже в аэропорту по прилету лица, которые связаны с проведением Олимпиады, были отделены от других людей. После проверок их посадили в автобус и четыре часа везли на курорт Secret Garden в сопровождении четырех полицейских машин.

Проживание в гостинице организовано в так называемых «пузырях» — команда, занимающаяся строительством конкретной трассы, живет в своем «пузыре» и не имеет возможности встретиться с другими. Янсонс подчеркнул, что к безопасности тут относятся очень серьезно: нельзя даже сходить в магазин, если он находится за пределами «пузыря». Каждое утро сдается ковид-тест, вечером процедура повторяется, после чего каждую команду отдельно запускают на ее этаж в отеле.

Янсонс признал, что есть ощущение карантина, но это компенсируется солнцем и возможностью участвовать в столь значимом событии. Соревнования по фристайлу и сноуборду ОИ-2022 пройдут на местном курорте Secret Garden.