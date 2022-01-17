Астрахань, 17 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Астраханской области наращивание объема транспортировки накладывает дополнительную нагрузку на другие транспортные артерии, в частности связанные с автомобильными перевозками. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 17 января.

Борис Кустодиев. Астрахань(фрагмент). 1918

В частности, ведётся строительство восточного обхода вокруг Астрахани протяжённостью 20 километров. Минтранс проводит работы по формированию технического задания проектирования северного обхода.

Для передачи в федеральную собственность готовятся стратегические дороги: подход к порту Оля, подход по направлению к границе с Казахстаном в пункте пропуска Караузек и по направлению Астрахань — Волгоград.

Из 313 мостов территории Астраханской области 160 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Получено финансирование по 15 проектам, ещё 42 проекта проходят экспертизу.