Кострома, 17 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Костроме против тренера детского спортивного клуба возбудили уголовное дело по подозрению в совершении половых преступлений против детей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». Факт наличия дела ИА REGNUM подтвердил Следственный комитет Костромской области.

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Показания против тренера дали три несовершеннолетних воспитанницы клуба. Мужчина подозревается в развратных действиях и «половом сношении и иных действиях сексуального характера». Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.