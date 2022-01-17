Киев, , 17:58 — REGNUM Украина ждёт от блока НАТО не только военной, но и политической помощи, заявил 17 января главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью информагентству Укринформ.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, он уже понял, что привлечь военных НАТО к операциям на Украине невозможно.

«НАТО — это не только военный, но и политический альянс. Я понимаю, что получить военную помощь или привлечь их военных к операциям на территории Украины невозможно. Это понимают все, и не только военнослужащие. Именно на политическое влияние НАТО мы надеемся. В остальном — рассчитываем на свои силы», — сказал Залужный.

«Все, на что мы надеемся и чего хотим — чтобы страны-члены альянса совершили соответствующие движения в политическом измерении, с целью лишить Российскую Федерацию возможности привлечь более значительные силы и начать новое наступление против Украины», — добавил главком ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2021 года США и их сателлиты почти ежедневно заявляют, что Россия «вот-вот нападёт» на Украину. При этом Киев с 2014 года утверждал, что уже воюет с Россией.

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