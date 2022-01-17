Москва, , 17:58 — REGNUM Вопрос размещения российских ракет в Латинской Америке зависит сейчас от того, какое решение по вопросам отношений с Россией примут США, считает председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 17 января.

Великая шахматная доска Никита Устинов © ИА REGNUM

«Сейчас их очередь делать ответный ход, и лучше бы американским политикам очень хорошо подумать перед тем, как начинать действовать. Шутки кончились, Россия готова к любому варианту развития событий», — отметил он.

«Нельзя бесконечно дразнить медведя у его берлоги. До самого последнего момента руководство страны выдерживало абсолютно правильную позицию, и теперь весь мир видит, что не мы являемся возмутителями спокойствия. Соединенные Штаты в бешенстве от того, что их провокации проваливаются одна за другой, и уже не в силах скрывать свое истинное лицо и мотивы своего поведения», — подчеркнул Липовой.

По его словам, теперь наша очередь смотреть, как они отреагируют. Но, он полагает, что любое решение сейчас будет не в их пользу: «В этой ситуации Россия переиграла Штаты на их же шахматной доске».