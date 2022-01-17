Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В новогодние и рождественские праздники Ленинградскую область посетили 618 940 человек. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Горнолыжный курорт

Самыми посещаемыми местами стали горнолыжные курорты региона. Всего на территории Ленинградской области расположено семь горнолыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. За время каникул их посетило около 160,5 тыс. человек.

Кроме того, большой популярностью у туристов традиционно пользуются Старая Ладога — первая столица Древней Руси, средневековый европейский город Выборг с узкими мощеными улочками, музеи, посвященные Великой Отечественной войне, природный парк «Вепсский лес», где гости знакомятся с тайнами и обычаями коренных народов Ленинградской области, деревня Вистино, где путешественники познают культуру ижорского и водского народов.

«Для особо требовательных туристов разработаны авторские туры — они включают в себя мастер-классы, посещение предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств, дегустацию гастрономических брендов Ленинградской области ─ вепских пирожков «для зятя», копорского чая, пашского меда, ивангородской миноги, выборгского кренделя и вепского олудя», — отметили в пресс-службе.

Загрузка гостиниц и баз отдыха Ленобласти в новогодние праздники составила более 84%.

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