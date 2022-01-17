Нью-Дели, , 18:13 — REGNUM В Индии пятый день подряд количество новых случаев заражения коронавирусом превышает четверть миллиона. За прошедшие сутки в Индии 258 089 человек заболели COVID-19, сообщает 17 января CNN со ссылкой на оперативный штаб страны по борьбе с коронавирусом.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество выявленных инфицированных в стране достигло 37 380 253.

Сообщается также, что на данный момент в стране от заболевания умер 486 451 человек, 385 из которых — за последние сутки.

Напомним, что 16 января исполнился год с тех пор, как в Индии началась кампания по вакцинации. С тех пор около 70% взрослого населения было полностью вакцинировано, а 92% получили первую дозу.