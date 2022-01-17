Киев, , 17:49 — REGNUM На заседании Печёрского суда в Киеве экс-президент Украины Пётр Порошенко задремал, сообщает 17 января Страна.ua. На этом заседании суд решает вопрос об избрании политику меры пресечения.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 января, в Печёрском суде рассматривается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Сторона обвинения потребовала ареста фигуранта.

Судебное заседание началось утром — сразу по возвращении Порошенко на Украины из зарубежной поездки: прямо в аэропорту ему вручили повестку в суд.

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