Киев, 17 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. На заседании Печёрского суда в Киеве экс-президент Украины Пётр Порошенкозадремал, сообщает 17 января Страна.ua. На этом заседании суд решает вопрос об избрании политику меры пресечения.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 января, в Печёрском суде рассматривается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Сторона обвинения потребовала ареста фигуранта.

Судебное заседание началось утром — сразу по возвращении Порошенко на Украины из зарубежной поездки: прямо в аэропорту ему вручили повестку в суд.