Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Ленинградской области в рамках нацпроект газификации планируют подвезти газ к 43 тыс. домовладений. Об этом 17 января сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

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По его словам, в 2021 году «Газпром газораспределение Ленинградская область» в рамках догазификации подвел газопроводы до границ более 3 тыс. домовладений в 115 населённых пунктах, из них 464 уже подключены.

«Остальные дома будут подключены по мере готовности к приему газа ― после строительства газопровода внутри участка, установки газового оборудования и оформления необходимых документов», ― пояснил чиновник.

Основной объем работ по догазификации в Ленинградской области намечен на 2022 год ― запланировано подведение газа до границ 43 тыс. домовладений. Всего в план-график догазификации до конца 2024 года включено почти 60 тыс. домовладений.

Напомним, власти Ленобласти помогают значительно снизить затраты на газификацию дома, в котором не менее года зарегистрирован собственник домовладения и (или) его родственники. В рамках субсидии возмещаются затраты на приобретение газоиспользующего оборудования (плита, водонагреватель, котёл) общей стоимостью до 35 тыс. рублей. Кроме того, средства можно направить на проведение газопровода по своему земельному участку. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 180 тыс. рублей. жителям Ленинградской области, 200 тыс. рублей― льготным категориям граждан, 300 тыс. рублей ― ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам.

К льготным категориям отнесены пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трёх и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Ленинградской области, граждане, награждённые знаками отличия Ленинградской области, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны труда, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.