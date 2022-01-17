Салехард, , 17:45 — REGNUM В Салехарде на реке Полуй возле лодочной станции для крещенских купаний оборудованы две иордани. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Салехарде готовятся к Крещению Пресс-служба горадминистрации Салехарда

﻿"Праздник начнётся утром 19 января со службы в Храме святых апостолов Петра и Павла, позже все желающие смогут окунуться в купели», — сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский.

﻿Обустраиваются две палатки для обогрева и прорубь для набора святой воды. На время проведения купаний у иорданей будут дежурить спасательные службы.