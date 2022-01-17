Москва, 17 января, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Опытных сотрудников криминалистического центра СК России поручил направить в Волгоградскую область глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Они окажут практическую помощь в расследовании уголовного дела и установлении местонахождения пропавшей 15-летней школьницы, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения следственных и поисковых мероприятий. В поисках девочки задействованы сотрудники правоохранительных органов, спасатели, военные, охотники, егеря, волонтёры и местные жители. Исследованы заброшенные домовладения, территория машинно-транспортной мастерской и сельского кладбища, водолазы проверили незамёрзшие места реки Балыклейка и местного пруда. На помощь волгоградским следователям будут направлены криминалисты СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка исчезла по дороге школу в селе Чухонастовка Камышинского района утром 13 января. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».