Хельсинки, , 17:42 — REGNUM Финская рок-группа The Rasmus выпустили песню Jezebel, которая может обеспечить им место на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом 17 января сообщил портал NME.

Кадр из клипа на песню The Rasmus Официальный YouTube-канал конкурса UMK22

Песня Jezebel была написана в соавторстве и спродюсирована Десмондом Чайлдом, известный по работе с группами KISS и Aerosmith. Она будет исполнена во время прямой телевизионной трансляции 26 февраля в попытке претендовать на место участников «Евровидения-2022» в Финляндии.

Зрители конкурса Uuden Musiikin Kilpailu (UMK), а также члены Международного жюри UMK выберут песню, которая будет представлять Финляндию на ежегодном конкурсе.

Вокалист The Rasmus Лаури Илонен сказал о новом сингле: «Было потрясающе снова работать с Десмондом. Он действительно знает, как собрать хитовую песню. Jezebel — это история о девушке, которая берет то, что хочет, не спрашивая. Свободный дух».

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