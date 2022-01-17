Москва, , 17:42 — REGNUM В связи с ухудшением погодных условий в Мурманской области изменены плановые мероприятия боевой подготовки Северного флота (СФ), сообщает 17 января пресс-служба флота.

Корабли Северного флота России (сс) Сергей Шинкарюк

С учётом метеопрогнозов и наблюдений внесены изменения в мероприятия, проводящиеся на полигонах флота, скорректированы полёты авиации и передвижение автомобильных колонн.

«Отменены технически сложные мероприятия, представляющие потенциальный риск: погрузка-разгрузка оружия, водолазные спуски и т.п.», — отмечает пресс-служба.

«В пунктах базирования сил флота приняты дополнительные меры безопасности, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, спасательные силы и суда обеспечения», — указано в сообщении.

По данным метеослужб, скорость ветра в Мурманской области достигает 25−27 м/с, наблюдаются сильная метель, снижение видимости, шторм в Баренцевом море достигает 5−6 баллов. На севере Мурманской области за 15 и 16 января выпало почти 35% месячной нормы снега.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолетоносец Нидерландов отправлен на Балтику «сдерживать Россию»