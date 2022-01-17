Москва, , 17:42 — REGNUM 26-летний нидерландский опорный полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс получит от московского клуба 3,5 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом 17 января сообщило издание Metaratings.

Йоррит Хендрикс после перехода Шамара Николсона из «Шарлеруа» является девятым легионером в составе «красно-белых». Таким образом, клуб не может зарегистрировать нидерландского футболиста на сезон из-за действующего лимита на легионеров.

В текущем сезоне Йоррит Хендрикс принял участи в одиннадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 391 минуту.

Хендрикс перешел в «Спартак» 16 января 2021 года из ПСВ за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.